​​​​​​​عقب ريف حلب.. روسيا تصعّد من قصفها على ريف إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان قصفاً جوياً روسياً بـ 5 غارات، استهدف محيط مناطق “باريشا و كفر عروق ومعرة مصرين” في ريف إدلب الشمالي، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر حتى اللحظة، يتزامن ذلك مع تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء المنطقة المسماة "خفض التصعيد".

وفي وقت سابق من اليوم، أشار المرصد إلى أن المقاتلات الروسية نفذت ثلاث ضربات جوية على جبل "الشيخ بركات" عند أطراف مدينة دارة عزة في ريف حلب الغربي، تزامن ذلك مع قصف صاروخي مكثف تنفذه قوات حكومة دمشق على منطقة كفر عمة في ريف حلب الغربي.

(ش ع)