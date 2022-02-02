​​​​​​​عقب مظاهرة حاشدة.. أهالي مخمور يقيمون مراسم مهيبة لشهيدين جراء القصف التركي

وبحسب وكالة روج نيوز، فإن أهالي مخيم الشهيد رستم جودي (مخمور)، توافدوا إلى مؤسسة عوائل الشهداء، وخرجوا في مظاهرة حاشدة، انطلقت من أمام المؤسسة نحو مكتب الأمم المتحدة، وأدلوا ببيان مستنكرين الهجمات التركية بشدة.

شنت الطائرات الحربية التابعة لدولة الاحتلال التركي عدة غارات في الساعة 22:00 من مساء أمس، على مخيم مخمور ما أدى إلى استشهاد اثنين من أعضاء قوات الحماية الجوهرية وجرح العشرات من أهالي المخيم.

ثم تابعت حشود الأهالي المسير نحو مركز الثقافة والفن، وأقاموا مراسم مهيبة للشهيدين من قوات الحماية الجوهرية في مخمور، وأدلوا أيضاً ببيان إلى الرأي العام، وألقيت العديد من الخطابات.

ليتوجه بعدها أهالي المخيم إلى مزار الشهداء ليوارى جثمانا الشهيديّن الثرى.

(س ر)