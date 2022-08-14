​​​​​​​عقب مطالبة الصدر.. القضاء العراقي يعلن عدم امتلاكه الصلاحية بحل البرلمان

وأضاف المجلس: "اقترحنا تعديل بعض مواد الدستور، ونقف على مسافة واحدة من الجميع".

والأربعاء، طالب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، القضاء العراقي، بحل مجلس النواب (البرلمان) خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع القادم.

وكان قد خرج أنصار التيار الصدري في احتجاجات، بدأت في 27 تموز الماضي، بعد اقتحام أنصاره المنطقة الرئاسية في بغداد، والإعلان لاحقاً عن البدء باعتصام مفتوح رداً على ترشيح قوى الإطار التنسيقي، محمد شياع السوداني، لرئاسة الوزراء.

وفيما بعد، دعا الصدر عبر ما عرف بـ "بيان رقم واحد"، إلى حل البرلمان الحالي والمضي قدماً بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة بآليات دستورية تمنع عودة التوافق والمحاصصة في تشكيل الحكومات المقبلة في العراق.

(ش ع)