​​​​​​​عقب لقائه بوفد مسد.. لافروف يؤكد عزم روسيا الإسهام في الحوار بين السوريين

وأكدت الخارجية الروسية، في بيان، أن لافروف عقد، اليوم الاثنين، اجتماعاً مع رئيسة الهيئة التنفيذية في "مجلس سوريا الديمقراطية"، إلهام أحمد، والأمين العام لحزب "الإرادة الشعبية" السوري، قدري جميل، حيث تم خلال المحادثات "بحث مفصل للقضايا الملحة للتسوية السورية في سبيل التوصل إلى اتفاق شامل بين الأطراف في سوريا بناء على أساس القرار رقم 2254 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وشدد لافروف، حسب البيان، على "استعداد روسيا الثابت لمواصلة الإسهام في تمرير حوار شامل وبناء بين الأطراف السورية في مصلحة إعادة وتعزيز سيادة سوريا ووحدتها ووحدة أراضيها في أسرع وقت ممكن، مع تهيئة ظروف ملائمة للتعايش المنسجم والتقدم لكل المكونات الدينية والعرقية في المجتمع السوري".

(ي ح)