​​​​​​​عقب لقاء أردوغان والبرزاني.. الاحتلال التركي يقصف كاني ماسي في باشور

قالت وكالة روج نيوز إن مدفعية الاحتلال التركي قصفت قرية هروري التابعة لناحية كاني ماسي في باشور، مما أسفر عن أضرار مادية.

ونقلت الوكالة عن مصدر قوله إن “القصف بدأ مساء أمس، واستمر لغاية اليوم الأحد، وألحق أضراراً بمنازل وممتلكات أهالي القرية، وتسبّب أيضاً بهلع لدى الأهالي”.

يأتي ذلك عقب لقاء رئيس إقليم جنوب كردستان نيجرفان البرزاني، يوم أمس السبت، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش أعمال المنتدى الدبلوماسي في أنطاليا.

ويشار إلى أن الاحتلال التركي يشن هجمات واسعة النطاق على أراضي باشور (جنوب كردستان) وسط صمت حكومتي الكاظمي والبرزاني اللتين يشجع صمتهما الاحتلال على الاستمرار في هجماته.

(س ر)