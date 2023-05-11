​​​​​​​عقب جريمتي اغتصاب.. مرتزقة تركيا يختطفون شابة في عفرين

وحسب ما أفادت المصادر لوكالتنا، فإن مرتزقة الاحتلال التركي اختطفوا الشابة رقية فيصل من حي الزيدية في مركز مدينة عفرين، وهي من أهالي قرية كفر دلة التابعة لناحية جندريسة بمقاطعة عفرين المحتلة.

ووفقاً للمصادر نفسها، فإن الشابة تعرضت للاختطاف بعد رفض ذويها تزوجيها لأحد مرتزقة دولة الاحتلال التركي.

في حين لا يزال مصير الشابة رقية مجهولاً حتى هذه اللحظة.

وتأتي عملية الاختطاف هذه، عقب جريمتي اغتصاب لطفلتين قاصرتين تبلغان من العمر (10 و14 عاماً) من قبل متزعمي مرتزقة دولة الاحتلال التركي خلال أقل من أسبوع.

(ج س/ي م)

ANHA