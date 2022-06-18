​​​​​​​عقب إطلاق قذيفة نحو المستوطنات الإسرائيلية.. غارات تستهدف مواقع لحماس في غزة

وذكر مراسلنا في غزة أن طائرات الجيش الإسرائيلي هاجمت مواقع تابعة لحركة حماس في وسط وشمال قطاع غزة. مضيفًا أنه "لم تسجل إصابات جراء القصف الذي خلّف دماراً كبيراً في محيط المناطق المستهدفة".

وأشار إلى أن القصف جاء بعد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة فجر اليوم، وبعد سقوط منطاد مراقبة عسكري إسرائيلي في القطاع وسيطر الجناح العسكري لحركة حماس عليه.

وبحسب مراسلنا، يعد هذا الهجوم خرقاً لحالة الهدوء المستمرة منذ شهور، ووفق بيان الجيش الإسرائيلي فقد جرى "استهداف ورش إنتاج أسلحة في موقع عسكري تابع لحركة حماس".

وبحسب التقديرات التي أوردها المراسل العسكري لإذاعة الجيش الإسرائيلي، دورون كادوش، فإن إطلاق القذيفة من غزة جاء رداً على اغتيال إسرائيل "ثلاثة شبان فلسطينيين في جنين في الضفة الغربية".

وعلق الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، على القصف بالقول: "إن قصف الاحتلال في غزة، هو امتداد للعدوان الذي يستهدف كل الأرض الفلسطينية في القدس والداخل المحتل والضفة والتي كان آخرها اغتيال ثلاثة مقاومين من مدينة جنين"، مضيفاً: "أن المقاومة ستبقى الدرع الحامي لشعبها".

(ع م)