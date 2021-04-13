​​​​​​​عقب إسرائيل.. وزير الدفاع الأميركي يزور ألمانيا

ويلتقي الوزير الأميركي، لويد أوستن، نظيرته الألمانية، أنيجريت كرامب-كارنباور، في برلين قبل أن يتوجّه لشتوتجارت -حيث تمركز جنود بلاده- إذ تعتبر هذه الزيارة هي الأولى التي يقوم بها أوستن في ظل حكومة الرئيس الأميركي الجديد، جو بايدن.

وهناك في شتوتجارت سيتفقد أوستن مركز القيادة الأميركية للقوات في أوروبا وأفريقيا، والتي أراد الرئيس السابق، دونالد ترامب، سحبها من ألمانيا.

ويسعى أوستن، القادم من إسرائيل، خلال الزيارة إلى بدء عودة التنسيق العسكري الوثيق بين البلدين، والذي كان محدودًا للغاية في عهد الرئيس السابق، دونالد ترامب.

وكانت إدارة ترامب قد وضعت خططًا لسحب بعض القوات الأميركية المتمركزة في ألمانيا، كإجراء عقابي لما رأته انخفاضًا في الإنفاق العسكري للشريك الأوروبي الأقوى اقتصاديًا، إلّا أن بايدن علق المشروع.

وعلى الرغم من تغيير الإدارة الأميركية، إلّا أنّه لم يتغير موقف الولايات المتحدة بشأن الإنفاق الدفاعي؛ فلا يزال الأميركيون يحثّون الدول الحليفة في الناتو على إنفاق 2٪ من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع.

وقامت الحكومة الألمانية مؤخرًا بزيادة استثماراتها في الجيش بشكل كبير، إلّا أن نسبة الإنفاق بلغت العام الماضي 56،1% من الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي لا تزال أقل بكثير من هدف الناتو.

ومن المنتظر أن يتطرّق الوزيران خلال محادثاتهما إلى الوضع في منطقة المحيط الهادئ الهندي، ومستقبل مهمة الناتو في أفغانستان والصراع الأوكراني، الذي يزداد سوءًا مرة أخرى.

(د ع)