​​​​​​​عقب حوادث خطف.. القوات العراقية تطلق عملية أمنية في صحراء الأنبار

وقال قائد عمليات قاطع الأنبار للحشد، قاسم مصلح، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه” بتوجيه من العمليات المشتركة وقيادة الحشد الشعبي انطلقت، صباح هذا اليوم، في الساعة 600 عملية موسعة كبرى تتركز على أربعة عشر محورًا رئيسًا في صحراء غرب الأنبار بمشاركة الجيش المتمثلة بقيادة عمليات الأنبار وقيادة عمليات الجزيرة والبادية وكذلك ألوية من الحشد الشعبي منها، بالإضافة إلى الحشد العشائري وكافة المديريات الساندة في هيئة الحشد”.

وأضاف مصلح إن “العملية سوف تستمر عدة أيام متتالية، وتستهدف عدة مناطق مهمة ذات تأثير أمني على غرب الأنبار لتفتيشها وملاحقة خلايا عصابات داعش الإرهابية الموجودين في تلك المناطق”.

وأشار قائد العمليات إلى أن “العملية تسير وفق أهداف محددة سابقًا وفق معلومات استخبارية دقيقة، وستكون قاصمة لظهر الخلايا الارهابية التي بدأت تنشط بالمناطق المستهدفة”.

ونشرت وسائل إعلام محلية خبرًا مفاده أن “داعش اختطف ٤ مواطنين من قرية ناذرة شمال الرطبة، ٣١٠ كم غرب الرمادي ونقلهم إلى جهة مجهولة في عمق الصحراء”.

كما نقلت السومرية نيوز عن مصدر قوله إن داعش قام بخطف المدعو “ص.ح” من داره في قرية خربة عزيز التابعة لناحية الرياض التابعة لكركوك، واقتاده الى جهة مجهولة.

هذا وتعرضت نقطة أمنية تقع غرب مدينة هيت في الأنبار، اليوم الثلاثاء، لإطلاق نار من قبل قناص مجهول المصدر، ما أسفر عن مقتل عنصر في الجيش وإصابة آخر.

وفي سياق متصل، أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الثلاثاء، الإطاحة بـ ”مسوؤل مفرزة تفخيخ العجلات” بقاطع الأنبار في أبو غريب.

واليوم الثلاثاء، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان، أنه “بعملية نوعية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية والمتابعة وردة الفعل السريع، وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 32 من الإطاحة باثنين من الإرهابيين في قضاء القائم بالأنبار”.

(ي ح)