​​​​​​​عقب دونيتسك.. لوهانسك تعلن التعبئة العامة تخوفاً من هجوم أوكرانيا على المنطقة

وبحسب تقارير إعلامية روسية، فقد وقع رئيس جمهورية لوهانسك، ليونيد باسيتشنيك، مرسوماً يقضي بإعلان التعبئة العامة ووضع جميع الأجهزة الأمنية في حالة التأهب القصوى.

ويستهدف قرار التعبة العامة التصدي لأي هجوم تشنه القوات الأوكرانية.

ويعني هذا المرسوم حظر مغادرة أراضي الجمهورية على الرجال الذين تراوح أعمارهم بين 18 و55 عاماً.

وكان رئيس جمهورية دونيتسك الموالي لروسيا، قد أعلن التعبئة العامة في الجمهورية الواقعة شرق أوكرانيا مستدعياً بذلك جميع قوات الاحتياط.

بدورها، أكدت أوكرانيا رصدها 12 انتهاكاً لوقف إطلاق النار من قبل "الانفصاليين" شرق البلاد صباح السبت.

(ش ع)