​​​​​​​عقب استدعاء روسيا لسفيرها لدى واشنطن.. السفير يصل موسكو

وقالت السفارة الروسية في واشنطن على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي في وقتٍ سابق، بعد أن نشرت صورة للسفير أنتونوف في مطار أميركي: "السفير الروسي أناتولي أنتونوف في طريقه إلى موسكو للمشاركة في مشاورات بشأن تصحيح العلاقات الروسية-الأميركية".

هذا وأعلنت وزارة الخارجية الروسية يوم الأربعاء أنها قررت استدعاء السفير أناتولي أنتونوف إلى موسكو لإجراء محادثات عاجلة، بعد أن قال بايدن في مقابلة مع شبكة "إيه. بي. سي" إنه يعتقد أن بوتين قاتل و"سيدفع ثمن" تدخله في الانتخابات الأميركية، بينما تنفي موسكو هذا الاتهام.

ورد بوتين على بايدن بالقول إن "القاتل هو من يصف الآخر بذلك"، كما اقترح إجراء محادثات مع الرئيس الأميركي يبث مباشرة عبر الإنترنت، وهو عرض لم يقبله بايدن بعد.

(ش ع)