​​​​​​​عقب المقترح الروسي.. دورية وحافلات خضراء تصل حاجز السرايا في درعا

وأفاد المرصد أن دورية تابعة للقوات الروسية، مع حافلات وصلت، اليوم، إلى حاجز السرايا الذي يفصل درعا البلد عن درعا المحطة.

وبيّن المرصد وصول 4 حافلات نقل داخلي “خضراء”، وعدة سيارات تحمل أشخاص يرجح أنهم مراسلون لوسائل إعلام تابعة لحكومة دمشق، لنقل الصورة أثناء إخراج المحاصرين في درعا البلد إلى الحافلات، أو إلى أحياء درعا المحطة، ولم يذكر تفاصيل أخرى.

وطرح الوفد الروسي يوم أمس عدة نقاط لحل الوضع الحالي في درعا خلال اجتماع مع اللجان المركزية، تتمثل بفك الحصار عن مدينة درعا البلد، وتمركز قوات الشرطة المدنية في عدة مواقع مع تسيير دوريات روسية، بالإضافة إلى سحب السلاح من المواطنين، وتهجير المطلوبين والمعارضين للاتفاق والذي يقدر عددهم بالعشرات إلى الشمال السوري الذي تحتله تركيا.

(ل د)