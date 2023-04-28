​​​​​​​عقب الكهرباء انقطاع كامل لشبكات الاتصالات الخلوية السورية والانترنت في الشهباء

أفاد مراسلنا من المنطقة بأن شبكات الانترنت والاتصالات الخلوية السورية خرجت عن الخدمة نتيجة انقطاع الكهرباء جراء توقف المولدات الكهربائية، منذ ليلة أمس، بسبب نفاد مادة المازوت التي تمنع حكومة دمشق دخولها إلى المنطقة.

وجاء انقطاع الشبكة، عقب ساعات من انقطاع الكهرباء، نتيجة نفاد شحن بطاريات الطاقة التي تغذي أبراج الاتصالات في المقاطعة.

وانقطع التيار الكهرباء بشكل تام في المقاطعة منذ يوم أمس، جراء توقف المولدات المغذية للمقاطعة بالتيار الكهربائي؛ نتيجة الحصار المفروض من قبل حكومة دمشق ومنعها دخول مادة المازوت.

وكانت هيئة الإدارة المحلية والبيئة لمقاطعة عفرين والشهباء قد قننت في وقت سابق ساعات عمل المولدات من أربع ساعات إلى ساعتين فقط، وحذرت خلال بيان أمس، من توقف كافة المولدات الكهربائية.

كما حذرت هيئة الاقتصاد والزراعة في مقاطعة عفرين والشهباء خلال بيان في اليوم ذاته، من أن المنطقة تتجه نحو كارثة إنسانية نتيجة الحصار المفروض من قبل حكومة دمشق على المنطقة وطالبت الجهات الحقوقية بفك الحصار وإدخال مادتي المازوت والطحين بشكل فوري إلى المنطقة.

(ف)

ANHA