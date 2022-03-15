​​​​​​​عقب الاشتباكات.. مقتل وإصابة 5 أشخاص بينهم طفل في ريف درعا

واندلعت اشتباكات عنيفة، فجر اليوم بين قوات حكومة دمشق من جهة ومسلحين محليين من جهة أخرى في مدينة جاسم بريف درعا الشمالي، إذ اقتحمت قوات حكومة دمشق المدينة وطوقت بعض الأبنية السكنية في محاولة منها لاعتقال مجموعة مسلحين محليين من الرافضين لـ "التسويات".

وأدت الاشتباكات إلى مقتل شاب وإصابة 4 آخرين بينهم طفل بالرصاص العشوائي، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبحسب المرصد، فإن قوات حكومة دمشق استقدمت مزيدًا من التعزيزات العسكرية إلى المدينة في محاولة منها لاقتحام الأبنية التي يتحصن داخلها المسلحون المحليون.

(د ع)