​​​​​​​انزعاج أوروبي من تصرفات تركيا شرق المتوسط

وأصدر المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، بيانًا جاء فيه "إن أحدث إشعارات نافتكس وإجراء تركيا لأنشطة المسح الزلزالي في المناطق اليونانية والقبرصية، هو أمر مؤسف للغاية، لا سيما في ضوء المحاولات البناءة الجارية على جميع المستويات لإفساح المجال للحوار".

وأضاف: "هذا مسار عمل آخر يستمر، للأسف، في خلق المزيد من التوترات وانعدام الثقة في المنطقة بدلًا من المساهمة في إيجاد حلول دائمة".

وأردف ستانو: "يجب إجراء الحوار بحسن نية والامتناع عن الإجراءات الأحادية للوصول إلى بيئة مستقرة وآمنة في شرق البحر المتوسط، وتطوير علاقة تعاونية متبادلة المنفعة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، ويجب مناقشة الخلافات على طاولة المفاوضات".

(م ش)