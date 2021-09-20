​​​​​​​أنور مسلم: لننجح في مشروعنا الديمقراطي علينا التكاتف وتحمل المسؤولية معاً

واحتفلت إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) في إقليم الفرات بمرور ذكرى تأسيس الحزب الـ18، وذلك في قرية حلنج جنوب مدينة كوباني في أكاديمية الشهيدة أمكيهان جودي، واقتصرت الاحتفالية فقط على إلقاء كلمة من قبل الرئيس المشترك للحزب أنور مسلم، وذلك نظراً للحظر الذي فرض في المنطقة منذ أيام بسبب انتشار جائحة كورونا.

وحضر الاحتفالية عدد من الشخصيات السياسية في حزب الاتحاد الديمقراطي، وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت وبعدها ألقى الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي أنور مسلم كلمة استذكر فيها تاريخ الحزب.

وقال أنور مسلم: "حزبنا استطاع شق طريق صعب في الأعوام التي مضت في ظل الظروف الصعبة التي واجهتنا فيها أنظمة فاشية كالنظام السوري ودولة الاحتلال التركي اللذين حاولا نفينا من خلال الاتفاقيات التي كانت تبرم بينهما سراً، ولننجح في مشروعنا هذا ونتمكن من إفشال تلك المخططات على كل شخص في مجتمعنا أن يتحمل المسؤولية تجاه المرحلة المقبلة لنتمكن من إنجاح مشروعنا معاً في المنطقة".

وأضاف مسلم : "حزبنا كان صاحب مشروع قومي شعبي لهذا نجح في مشروعه واستطاع لعب دوره في ثورة 19 تموز وإيصال شعوب المنطقة لإدارة مناطقهم بأنفسهم، ولهذا تحاول تركيا إفشال مشروعنا في المنطقة عامة والساحة الكردية بشكل خاص، وما كان منها إلا أن أقدمت على احتلال العديد من مناطقنا".

ولفت أنور مسلم في ختام حديثه إلى أنه "حتى جبال كردستان لم تنج من دولة الاحتلال وللأسف يساعده في هذا حزب الديمقراطي الكردستاني، وأملنا أن يبتعد هذا الحزب عن الأتراك ويعود إلى الخط الوطني الكردستاني".

(ن ك/ل)

ANHA