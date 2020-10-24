وقال غوتيريش إنه يرحب بتوقيع الأطراف الليبية على اتفاق وقف النار في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة، مؤكدًا أن «هذه خطوة أساسية نحو السلام والاستقرار» في ليبيا.

ودعا غوتيريش في حديث للصحافيين من المقر الرئيسي للمنظمة الدولية في نيويورك إلى احترام أحكام اتفاق وقف النار وضمان تنفيذه من دون تأخير، مع ضمان الاحترام الكامل وغير المشروط لحظر توريد الأسلحة الذي يفرضه مجلس الأمن.

أفاد غوتيريش أن التفاوض على هذا الاتفاق في إطار اللجنة العسكرية المشتركة "5 + 5" التي تمثل القوات التابعة لـحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، والجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر حصل "على أساس قراري مجلس الأمن 2510 و2542".

وحض الأمين العام للأمم المتحدة الأطراف الليبية على "الحفاظ على الزخم الحالي وإظهار نفس التصميم في التوصل إلى حل سياسي للنزاع وحل القضايا الاقتصادية ومعالجة الوضع الإنساني"، وأشار إلى أن ممثلته بالإنابة تُجري الاستعدادات لاستئناف منتدى الحوار السياسي الليبي"، وشدد على أنه "لا يوجد حل عسكري" في ليبيا.

واعتبر أن وقف النار هذا "خطوة حاسمة"، واستدرك أن "هناك الكثير من العمل الشاق في المستقبل".

ووقّع أطراف النزاع الليبي، الجمعة، اتفاقًا دائمًا لوقف إطلاق النار بعد محادثات استمرت خمسة أيام جرت في جنيف برعاية الأمم المتحدة.

(س ر)