​​​​​​​انتقادات لمجلس الأمن بعد فشل تمرير قرار وقف إطلاق النار

وبعد مناقشات ومباحثات دامت نحو شهرين, فشل مجلس الأمن الدولي خلال جلسته, أمس الثلاثاء، في تمرير قرار وقف إطلاق النار حول العالم دعماً لنداء منظمة الصحة العالمية أطلقته في الثالث والعشرين من آذار/مارس المنصرم, بسبب خلافات بين الصين التي تؤكد على ضرورة ذكر المنظمة الدولية في وقت ترفض فيه الولايات المتحدة الأمريكية، ذكرها في القرار.

واتهمت الولايات المتحدة الأمريكية في مناسبات عدة منظمة الصحة العالمية بالفشل في إدارة أزمة كورونا والانحياز للصين, وأعلنت تعليق تمويلها للمنظمة وبعد شهر تراجعت عنه.

وقال الرئيس التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية في بيان مشترك مع مجموعة الأزمات الدولية ومنظمة أنقذوا الأطفال "عجز مجلس الأمن الدولي في مواجهة كوفيد-19 أمر يبعث على الخزي، بالنسبة لملايين الأشخاص فإن الأمر غير مفهوم".

وانتقد روب مالي الرئيس التنفيذي لمجموعة الأزمات الدولية الولايات المتحدة والصين لتعاملهما مع مناقشات المجلس على أنها فرصة لممارسة "لعبة اللوم" بدلاً من أن تكون فرصة "لتوجيه نداء مباشر للحد من العنف خلال الجائحة".

وأضاف "ليس لدى واشنطن أو بكين القدرة أو الاستعداد على ما يبدو لإظهار الزعامة في الأمم المتحدة خلال أزمة عالمية".

وقالت إنغر أشينغ الرئيسة التنفيذية لمنظمة أنقذوا الأطفال "أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فرصة تاريخية لوقف القتال في أنحاء العالم وضمان عمل موظفي الإغاثة دون عراقيل، على الدول التركيز على مكافحة الفيروس داخل حدودها وليس إحصاء قتلاها من الأطفال".

(ر ح)