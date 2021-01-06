تعمل وكالة أنباء المرأة "Nu JINHA"، على إعداد نشرة إعلامية تعتمد على لغة وخطاب نسوي عالمي مناهض للذهنية الذكورية المهيمنة المسيطرة على المرأة، وتأخذ الوكالة الجغرافيا التي تعيش فيها كل امرأة بعين الاعتبار.

وتبث الوكالة نشراتها بـ 5 لغات وهي "العربية والكردية والفارسية والتركية والإنكليزية"، كما أنها ستتواصل مع النساء في كل مكان، لتسليط الضوء على تاريخ النساء ومستقبلهن وحياتهن في كل مدينة.

وتعتبر محاولة إغلاق السلطات التركية للوكالة ومنعها من البث، إسكاتًا لصوت الإعلام النسوي.

ولكن، وعلى الرغم من أن وكالة أنباء المرأة تأسست على يد النساء الكرديات، إلا أنها تعتبر إرثًا مشتركًا لجميع النساء من مختلف المعتقدات والشعوب التي تعيش على هذه الجغرافيا، وإيمانًا بهذا الفكرة، أطلقت اسم "نو جينها Nu JINHA" على الوكالة.

وبدأت وكالة أنباء المرأة Nu JINHA""، عملها برعاية مؤسسة الثقافة الإعلامية النسائية التي مقرها السويد، لتهتم بكافة أخبار المرأة على مستوى الشرق الأوسط.

(ي م)