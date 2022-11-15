​​​​​​​انطلاق قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا

بدأت قمة العشرين، صباح اليوم الثلاثاء، أعمالها في منتجع نوسا دوا بجزيرة بالي في إندونيسيا، حيث سيبحث القادة أبرز التحديات في العالم.

وافتتح الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، أعمال القمة التي تستمر على مدار يومين، وقال في الجلسة الأولى إن "العام المقبل سيكون أكثر صعوبة من العام الحالي ويجب مواجهة التحديات العالمية بروح التعاون".

وأضاف: "العالم في انتظار نتائج قمة العشرين، ولهذا لا يجب أن تفشل القمة"، لافتاً إلى أن "الحوار يجب أن يكون أساسياً خلال قمة العشرين".

وشدد الرئيس الإندونيسي على أن أزمة الغذاء وقضية أمن الطاقة يؤثران على الدول النامية".

وأكد أنه "علينا ضمان ألا ندخل في حرب باردة جديدة"، وتابع: "لدينا مسؤولية جميعاً ليس فقط تجاه شعوبنا ولكن تجاه شعوب العالم. ويجب ألا نقسم العالم لأجزاء".

وتأتي القمة التي تنظم تحت شعار "التعافي معاً، التعافي بشكل أقوى"، وسط تحديات صعبة، ويطغى الملف الاقتصادي على جدول أعمال القمة، هذا إلى جانب ملفات تداعيات الأزمة في أوكرانيا، والتعافي الاقتصادي والتعاون الدولي والتحول الرقمي وأزمة المناخ.

(د ع)