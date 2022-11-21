واحتشد الآلاف من أهالي ومكونات إقليم الجزيرة من كرد وعرب وسريان، في مدينة ديرك للمشاركة في مراسم تشييع 11 شهيداً وشهيدة من شهداء مجزرة ديرك.

والشهداء هم مراسل وكالتنا عصام عبدالله، حسين علي، جيجك هاروني، هلال قاسم، هدية عبد الله، عبيد خالد، محمود علي، فايز عبدالله، نوري جفتجي، حسين خلتو، مازن أوسي.

وحمل المشيّعون نعوش الشهداء على أكتافهم منطلقين من مشفى ديرك الوطني بموكب غفير صوب مزار الشهيد خبات لإقامة مراسم تليق بتضحياتهم.

وردد المشيّعون، شعارات تمجد تضحيات الشهداء، وهتافات تندد بالمجزرة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال التركي.

وكانت دولة الاحتلال التركي قد استهدفت منتصف ليلة السبت مناطق متفرقة في شمال وشرق سوريا، مما أدى إلى استشهاد 14 مواطناً بحسب آخر حصيلة نشرها مسؤول المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، يوم أمس الأحد.

وكانت الأسواق والمحال في إقليم الجزيرة قد أغلقت أبوابها حداداً على أرواح الشهداء.

(كروب/س ر)

ANHA