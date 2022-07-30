بدأت وقائع المؤتمر النسائي العراقي الدولي حول إبادة النساء "الإيزيديات إنموذجاً" تحت شعار "بالإرادة النسوية الحرة نتحدى الإبادة الجماعية في شنكال"، في فندق بغداد، وذلك نقلاً عن وكالة روج نيوز.

وتحدثت الناشطة النسوية سهيلة الأعسم، عن الإبادة التي تعرضت لها النساء الإيزيديات في قضاء شنكال، قائلة: "اليوم نحيي الذكرى السابعة للإبادة الإيزيدية، التي حصلت على أيدي مرتزقة داعش، وأكدت إدانتها واستنكارها لهذه المجزرة؛ كونها أنهت حياة العديد من النساء والأطفال والشيوخ".

وأضافت أن "إرادة النساء الإيزيديات في المؤتمر الدولي تتحدى الإبادة الجماعية بكل قوة".

وكان قد تعرض قضاء شنكال في 3 آب / أغسطس عام 2014 لهجوم من قبل مرتزقة داعش، ارتكب فيها المرتزقة مجازر بحق الشعب الإيزيدي، ما أدى إلى استشهاد ٢٢١٣ إيزيدياً، ونزوح أكثر من ٣٩٠ ألفاً، واختطاف ٦٤١٧ من الأطفال والنساء.

(ش ع)