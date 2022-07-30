​​​​​​​انطلاق مؤتمر نسائي دولي في بغداد تحت شعار "بالإرادة النسوية الحرة نتحدى الإبادة الجماعية في شنكال"

مع اقتراب الذكرى السابعة لمجزرة شنكال التي ارتكبها مرتزقة داعش بحق الإيزيديين، بدأ مؤتمر نسائي عراقي دولي حول إبادة النساء، اليوم السبت، فعالياته في بغداد.
المرأة 2022-07-30T12:40:00 مركز الأخبار

بدأت وقائع المؤتمر النسائي العراقي الدولي حول إبادة النساء "الإيزيديات إنموذجاً" تحت شعار "بالإرادة النسوية الحرة نتحدى الإبادة الجماعية في شنكال"، في فندق بغداد، وذلك نقلاً عن وكالة روج نيوز.

وتحدثت الناشطة النسوية سهيلة الأعسم، عن الإبادة التي تعرضت لها النساء الإيزيديات في قضاء شنكال، قائلة: "اليوم نحيي الذكرى السابعة للإبادة الإيزيدية، التي حصلت على أيدي مرتزقة داعش، وأكدت إدانتها واستنكارها لهذه المجزرة؛ كونها أنهت حياة العديد من النساء والأطفال والشيوخ".

وأضافت أن "إرادة النساء الإيزيديات في المؤتمر الدولي تتحدى الإبادة الجماعية بكل قوة".

وكان قد تعرض قضاء شنكال في 3 آب / أغسطس عام 2014 لهجوم من قبل مرتزقة داعش، ارتكب فيها المرتزقة مجازر بحق الشعب الإيزيدي، ما أدى إلى استشهاد ٢٢١٣ إيزيدياً، ونزوح أكثر من ٣٩٠ ألفاً، واختطاف ٦٤١٧ من الأطفال والنساء.

(ش ع)


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