​​​​​​​انطلاق مسيرة الشبان إلى زينه ورتي

ويشارك في المسيرة شبان من مناطق متفرقة في إقليم باشور كردستان.

في البداية تجمع الشبان في الحديقة العامة في مدينة رانيا، حيث تم قراءة بيان توضيحي حول هدف المسيرة.

ورفع المشاركون لافتة في مقدمة المسيرة كتب عليها "بروح الشبيبة، نهزم الاحتلال ونحقق الوحدة الوطنية".

وهتف السائرون "واحد واحد واحد الشعب الكردي واحد".

هذا وقد ارتدى منظمو المسيرة قمصاناً عليها شارة النصر و كلمة " كفى".

وتحتج المسيرة على التوتر الحاصل في منطقة زينه ورتي بعد احتشاد قوات البيشمركة التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني، والتي خلّفت تصعيداً مع قوات الاتحاد الوطني الكردستاني، تاركة ثغرة أمنية للدولة التركية لتكثيف هجماتها على المنطقة.

(م)