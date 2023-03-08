​​​​​​​انطلاق مسيرات الاحتفاء بـ 8 آذار-تم التحديث

تحت شعار "المرأة الحياة الحرية، نحو ثورة المرأة" انطلقت العديد من المسيرات احتفاء باليوم العالمي للمرأة، المصادف لتاريخ اليوم (8 آذار).

في مقاطعة قامشلو، انطلقت مسيرة مدينة قامشلو من دوار الشهداء السريان الآشوريين (دوار السياحي).

وفي ناحية عامودا انطلقت من ساحة الشهيد جهاد الواقعة وسط الناحية، أما في ناحية تربه سبيه، فانطلقت من أمام مركز مؤتمر ستار في الناحية.

وفي ناحية جل آغا، انطلقت من ساحة الشهيد معصوم، وفي ناحية كركي لكي، انطلقت من ساحة الشهيد خبات غرب الناحية، وفي ناحية تل كوجر، انطلقت من أمام حديقة القائد عبد الله أوجلان الواقعة وسط الناحية، وفي ناحية ديرك، انطلقت من ساحة الحرية.

بالنسبة لناحية تل حميس، انطلقت المسيرة من أمام مركز مؤتمر ستار في الناحية، وفي ناحية تل براك، انطلقت من أمام دوار الفرن الواقع جنوب الناحية.

وفي مدينة كوباني احتشد الآلاف من الأهالي وغالبيتهم من النساء على أطراف غابة كوباني وعقدوا حلقات الدبكة على وقع الأغاني الثورية، وانطلقوا في مسيرة متجهة صوب طريق جرابلس.

أما في مدينة منبج، فانطلقت المسيرة من أمام مشفى الفرات وصولاً إلى شارع الوادي بمشاركة المئات من أهالي مدينة منبج نساءً ورجالاً.

وفي حلب، انطلقت المسيرة بمشاركة المئات من الرجال والنساء من مختلف المكونات وسط ارتدائهن اللباس الفلكلوري وحملهن لصور الشهيدات السائرات على خطى الحرية، أمام مركز حركة الشبيبة الثورية السورية الواقع في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود بحلب.

وفي الطبقة، انطلقت المسيرة بمشاركة المئات من النساء المدينة وعضوات المؤسسات المدنية والعسكرية وعوائل الشهداء والأحزاب السياسية، من الحي الأول.

وفي الرقة، شاركت المئات من النساء وعضوات المؤسسات المدنية والعسكرية والأحزاب السياسية وعوائل الشهداء، في المسيرة التي انطلقت من دوار البانوراما الواقع في الطرف الجنوبي الغربي من الرقة، وسط رفع المشاركين صور شهيدات الحرية، وصور القائد عبد الله أوجلان، إلى جانب حمل يافطات كتب عليها "بمقاومة المرأة تزدهر الحياة وندحر الإرهاب" و "المرأة الحياة الحرية، نحور ثورة المرأة".

ومن المقرر أن تجوب المسيرة شوارع مدينة الرقة للتوقف بالوسط المدينة في ساحة الإطفائية، حيث إلقاء كلمة من قبل تجمع نساء زنوبيا، وكشف الستار عن تمثال المرأة العربية الذي نصب من قبل لجنة المرأة في مجلس الرقة المدني.

(كروب/ي م)

ANHA