​​​​​​​انطلاق مراسم الذكرى السنوية الثانية للإعلان عن هزيمة داعش

وجاءت فعاليات إحياء الذكرى السنوية الثانية لتحرير قوات سوريا الديمقراطية لمنطقة الباغوز، داخل حقل العمر النفطي شرق دير الزور، بناء على دعوة قوات سوريا الديمقراطية في المنطقة الشرقية، بمناسبة مرور عامين على تحرير المنطقة.

وقضت قوات سوريا الديمقراطية في الـ 23 آذار/ مارس من العام 2019، على آخر معقل لمرتزقة داعش جغرافيًّا في مناطق شمال وشرق سوريا، بعد استمرار معاركها إلى جانب التحالف الدولي لسبعة أعوام متواصلة.

ويشارك في مراسم إحياء الذكرى قائد قوات سوريا الديمقراطية في المنطقة الشرقية لقمان خليل، وقيادات أخرى في قوات سوريا الديمقراطية، إلى جانب عدد من قادة قوات التحالف الدولي، والإدارة المدنية في دير الزور، ومؤسسات المجتمع المدني، وعدد كبير من وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

وبدأت المراسم بوقوف الحضور دقيقة صمت إجلالًا وإكرامًا لأرواح الشهداء، ومن المنتظر أن يليها بعد دقائق بيان قوات سوريا الديمقراطية بهذا المناسبة.

وبحسب برنامج المراسم، فإنه يتضمن العديد من الرسائل والكلمات السياسية والعسكرية، منها "كلمة مجلس دير الزور العسكري، وكلمة للتحالف الدولي لمحاربة داعش، وكلمة لمجلس دير الزور المدني، وكلمة لمؤسسة عوائل الشهداء في دير الزور، وكلمة لقوى الأمن الداخلي في دير الزور".

كما ويتضمن برامج المراسم، مراسم تكريم قوات سوريا الديمقراطية لمؤسساتها العسكرية وبعض المؤسسات المدنية العاملة في المنطقة، والتحالف الدولي".

يتبع .........

ANHA