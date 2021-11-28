وحضر المنتدى ممثلون عن الإدارة الذاتية والمؤسسات المدنية بإقليم الفرات، وعدد من الشخصيات الاعتبارية من الرقة ومنبج، بالإضافة إلى العشرات من الأهالي.

وافتتح المنتدى بكلمة من قبل الرئيس المشترك للمجلس للتنفيذي للإدارة الذاتية في إقليم الفرات، محمد شاهين، الذي قال: "لقد خضنا ثورة، قدمنا فيها آلاف الشهداء الذين ضحوا بحياتهم لنحيا بسلام ونكون شعباً ثورياً، لأننا كنا نعاني من الظلم والاستبداد ومورست علينا حرب خاصة من قبل الأنظمة التي كانت تحكمنا".

وأضاف: "نحن دائما كنا في صراع بين الخير والشر، ووجودنا اليوم هنا هو ثورة بحد ذاتها، اليوم سنناقش معاً كيفية إزالة العوائق من أمامنا، لنجعل شعبنا يخوض ثورته بطريقة ديمقراطية".

عرض بعدها سنفزيون عن حرب الشعب الثورية، ليتم بعدها قراءة مقتطفات من تقييمات القائد أوجلان، حول ماهية حرب الشعب الثوري.

هذا ومن المقرر أن يناقش في المنتدى ثلاثة محاور؛ الأول حول تعريف مفهوم الحرب وأنواعها، والثاني قراءة أمثلة من بعض الحروب التي لعبت فيها المقاومة الشعبية الدور الحاسم في تحقيق الانتصار، أما الثالث فقراءة في مبدأ حرب الشعب الثورية.

لتختتم فعاليات المنتدى بتقديم بعض التوصيات والمقترحات ومشاركتها مع الرأي العام.

(ن ك/ س ر)

ANHA