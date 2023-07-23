​​​​​​​انطلاق مهرجان براعم الطفولة الرابع في مدينة الرقة

انطلق، اليوم، مهرجان براعم الطفولة الرابع بتنظيم ورعاية مجلس الرقة المدني ولجنة الثقافة والآثار وحركة الهلال الذهبي، في مدينة الرقة تحت شعار "نحن أمل الغد".

وشارك في فعاليات اليوم الأول من المهرجان، الذي نظم اليوم في صالة التاج بمدينة الرقة، المئات من أطفال المدينة، وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني، والإدارة الذاتية.

مهرجان براعم الطفولة سيستمر لمدة 4 أيام متتالية، في أماكن مختلفة من المدينة.

بدأ المهرجان فعالياته في اليوم الأول، بتقديم فرقة التراث التابعة للمركز الثقافي في الرقة، فقرات غنائية متنوعة.

وتخلل المهرجان عرض رسومات للأطفال، وعروض مسرحية قدمه أعضاء فرقة المركز الثقافي، حملت اسم "العارفة"، تطرقت إلى كيفية حل المشاكل سابقاً عبر رجل حكيم دون اللجوء إلى المحاكم.

واختتمت فعاليات اليوم الأول، بتقديم فرق غنائية من المركز الثقافي في الرقة، ومن حركة الهلال الذهبي، أغاني شعبية وفلكلورية بين كردية وعربية.

وتشهد قرية العبارة شمال مدينة الرقة، فعاليات اليوم الثاني حسب اللجنة القائمة على المهرجان.

ومن المقرر أن تشهد قرية كديران بريف الرقة الغربي اليوم الثالث من فعاليات المهرجان، فيما ستنتهي فعاليات المهرجان في حي المشلب ضمن يومه الرابع والأخير.

(م خ/خ)

ANHA