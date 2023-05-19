​​​​​​​انطلاق مهرجان الطلبة في قامشلو

المهرجان الذي جاء بتنظيم من حركة الطلبة الديمقراطيين، بدأت فعالياته في صالة الشهيدة زلال منذر وملعب الشهيد هيثم كجو في مدينة قامشلو تحت شعار "بالثقافة والرياضة سنجعل العلم مؤرخاً"

هذا ويستمر المهرجان في مدينة قامشلو لمدة يومين، لتُستأنف فعالياته في الطبقة في الـ 26 من الشهر الجاري.

ويشارك في اليوم الأول للمهرجان، 14 فريقاً لكرة القدم، و6 فرق لكرة الطائرة، ولاعبيْنِ لكرة الطاولة، و26 لاعباً في الشطرنج و12 عدّاءً، كما سيشهد المهرجان لعبة المنديل والشوال أيضاً.

وعن هدف المهرجان، قالت المتحدّثة باسم حركة الطلبة الديمقراطيين، نارين حلاوي، "الهدف من إقامته هو تنظيم طلبة شمال وشرق سوريا وتنمية مواهبهم الرياضية والثقافية".

وسيتخلل اليوم الثاني للمهرجان، وفق نارين حلاوي "مسابقات علميّة ومسابقات في الشعر وفقرات غنائية وموسيقية، ومسرحية وراقصة".

(س ب/ر)

ANHA