​​​​​​​انطلاق مهرجان الشهيد حمزة الأول في دير الزور

وشاركت في المهرجان فرق من كافة المناطق بدير الزور وحضر أيضاً ممثلون عن الإدارة المدنية والمجالس العسكرية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والشبيبة والمئات من أهالي دير الزور.

وافتتح المهرجان بكلمة ترحيب بالضيوف من قبل الإدارية في لجنة الثقافة والفن سحر الأحمد التي رحبت بالحضور ودعتهم للوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء.

تلاها إلقاء عدة كلمات منها كلمة باسم مجلس المنطقة الغربية لريف دير الزور عبد الخالق الجزاب وقال: "نستذكر بهذه المناسبة الشهيد حمزة ونجدد له ولكافة شهداء الحرية والسلام العهد بالوفاء لتضحياتهم والحفاظ على المكتسبات التي تحققت بدمائهم".

وأضاف: "وندين ونستنكر كافة ممارسات الاحتلال التركي ضد مناطق شمال شرق سوريا والجرائم التي يرتكبها بحق شعوبها ونؤكد على حقنا في الدفاع عن أرضنا ومكتسبات شهدائنا وسنبذل أرواحنا في سبيل ذلك، كما نتوجه بالشكر إلى كل من ساهم وشارك في تنظيم هذا المهرجان".

تلاها كلمة باسم لجنة المرأة في دير الزور ألقتها جوري المحمد وقالت: "نهنئ ونبارك افتتاح هذا المهرجان على شعوب المنطقة، ونتمنى لكم من القلب المزيد من التطورات والإنجازات".

تلاها عرض عدة فقرات غنائية ودبكات شعبية وتراثية شاركت فيها فرق من جميع مناطق دير الزور.

والفرق المشاركة في المهرجان هي كل من "فرقة نسائم الفرات التابعة للجنة الثقافة والفن بريف دير الزور الغربي وفرقة الدبكات الشعبية باسم حركة الشبيبة بالريف الغربي، وبطولة لكرة القدم شاركت فيها فرق الناشئين وفريق الأهلي بريف دير الزور الغربي وفريق أبو حردوب من الريف الشرقي وفريق الأمن الداخلي وفريق غرانيج".

(ع ع/ل)

ANHA