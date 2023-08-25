​​​​​​​انطلاق كونفرانس مجلس المرأة لعوائل الشهداء الثاني

بمشاركة 500 ممثلة عن مختلف نواحي وبلدات ومدن ومقاطعات شمال وشرق سوريا، انطلقت قبل قليل أعمال الكونفرانس الثاني لمجلس المرأة لعوائل الشهداء في مركز آرام تيكران للثقافة والفن ببلدة رميلان بمقاطعة قامشلو.

إلى جانب الممثلات، يحضر الكونفرانس ممثلات عن التنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا ومؤسسات المرأة والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وهنّ مرتديات زيّهم الوطني.

بدأت أعمال الكونفرانس بالوقوف دقيقة صمت، إجلالاً لأرواح الشهداء، والترحيب بالحضور.

وحسب اللجنة المنظمة للكونفرانس، فمن المقرر أن يشهد الكونفرانس قراءة التقرير السنوي لأعمال مجلس المرأة خلال العامين الفائتين، وإعادة النظر في النظام الداخلي للمجلس والمصادقة عليه من جديد في حال وجود أي تعديلات، وانتخاب عضوات المجلس.

يتبع.......

(كروب/ام)

ANHA