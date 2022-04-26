​​​​​​​انطلاق خيمة اعتصام في منبج تنديداً بهجمات الاحتلال التركي على باشور

شارك في اليوم الأول من فعاليات الخيمة التي من المقرر أن تستمر لـ 3 أيام، أعضاء الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج وريفها، ولجنة الشؤون الاجتماعية والعمل، ولجنة الداخلية وقوى الأمن الداخلي في منبج, وذلك في وسط المدينة.

بدأ برنامج اليوم الأول بوقوف الحضور دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء, ثم ألقى الرئيس المشترك لحركة الشبيبة الثورية السورية في منبج، أحمد الجميلي، كلمة قال فيها: "أقمنا خيمة الاعتصام اليوم ضد اعتداءات الاحتلال التركي علينا قبل اعتدائه على الكريلا" مبيّناً أن استهداف الكريلا "هو استهداف لإرادة الشعوب".

وأضاف: "بالإرادة القوية التي زرعها القائد عبد الله أوجلان في قوات الكريلا، يواجهون كل الأسلحة المحرمة دولياً التي استخدمها الاحتلال التركي".

من جهته، قال الرئيس المشترك للمجلس التشريعي في منبج، محمد علي العبو، خلال كلمته إن "الدولة التركية منذ نشأتها في القرن الماضي وهي تعمل جاهدة على ترسيخ الامبراطورية العثمانية من خلال مشروعها التوسعي, لكن للأسف دائماً كانت تستخدم المتواطئين إن كان في سوريا أو العراق لتحقيق أجنداتها من خلال هؤلاء، ضد شعوب المنطقة".

وتابع العبو: "نحن أهالي وإدارة مدينة منبج نرفض كل الممارسات التي تضرب القوانين والأعراف الدولية بعرض الحائط".

لافتاً إلى أن "تركيا تعمل جاهدةً على التمدد واحتلال مناطقنا لضرب روح المقاومة فيها، لأننا أصحاب مشروع ديمقراطي يعبر عن التأخي بين الشعوب والحرية والمساواة".

هذا ومن المزمع أن يتوافد إلى الخيمة، وفود من كافة المؤسسات المدينة والعسكرية والأحزاب السياسية في منبج.

(أ ق/د)

ANHA