تمجيداً لتضحيات شهداء شمال وشرق سوريا، بدأ منذ صباح اليوم المشاركون في الحملة، بزراعة الأشجار في مزاري "الشهيد دجوار، والشرجي" في مدينة الحسكة، بمشاركة ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني في المدينة، وعن الأحزاب السياسية، وأسر الشهداء وفي مقدمتهم أسر شهداء حملة "مطرقة الشعوب".

أكدت مسؤولة مكتب العلاقات في حزب الخضر الديمقراطي، شيرين عباس أن حملة 121 شجرة جاءت تخليداً لذكرى شهداء حملة مطرقة الشعوب، وقالت إن الحملة جاءت "تخليداً لـ 121 شهيداً الذين استشهدوا في سجن الصناعة دفاعاً عن أرضهم وعرضهم ضد أكبر تنظيم إرهابي".

نوهت شيرين أن الحملة بدأت من مزار مركز مقاطعة قامشلو يوم أمس، ووصلت اليوم مزارات مركز مقاطعة الحسكة، وأنها ستنتهي في مزارات مركز مقاطعة كوباني خلال الأيام القادمة.

(ن م/أم)

ANHA