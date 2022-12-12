​​​​​​​انطلاق فعالية خيمة اعتصام للتنديد بالعزلة المفروضة على القائد أوجلان

وتوافد إلى الخيمة التي نُصبت، اليوم الإثنين بساحة الشهيد عكيد في مدينة كوباني، المئات من أهالي المقاطعة؛ للمطالبة بفك العزلة المفروضة على القائد أوجلان وتحريره جسدياً من سجنه في جزيرة إمرالي.

وعلّقت في ساحة الشهيد عكيد، صور القائد وأعلام حركة التحرر الكردستانية، وسط هتافات المتوافدين إلى الخيمة "لا حياة بدون القائد".

وافتتحت فعالية خيمة الاعتصام بالوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، تلته كلمة للإدارية في حركة الشبيبة الثورية السورية في إقليم الفرات، هبون محمد، أشارت فيها إلى أن هناك مؤامرة كبيرة تحاك ضد الكرد، وأن الشبيبة لن يهدأ لهم بال حتى ينال القائد أوجلان حريته الجسدية، وقالت: "بحرية القائد تتحرر كافة الشعوب".

وأضافت: "نحن، الشبيبة، مستعدون لعمل أي شيء من أجل القائد أوجلان، سنفديه بأرواحنا، وسوف نصعّد من نضالنا من أجل حريته، ونحن على ثقة بأننا سنصل إلى غايتنا وسينال القائد حريته الجسدية".

بدوره، قال عضو اللجنة التنفيذية في حزب الاتحاد الديمقراطي أحمد خوجة "الفكر الذي أورثنا إياه القائد أوجلان فكرٌ عظيم، فكيف لنا أن ننسى من ضحى بحريته من أجل حريتنا، وكي نحيا بأمان".

وتابع: "اليوم يناضل القائد داخل زنزانته على الرغم من الظروف الصعبة والعزلة المفروضة عليه من قبل سلطات دولة الاحتلال التركي؛ لهذا على الجميع أن يعلم بأن حريتنا مرتبطة بحرية القائد، وسنسعى إلى فك العزلة المفروضة عليه وتحريره جسدياً".

هذا، ومن المقرر أن تستمر فعاليات خيمة الاعتصام إلى يوم غدٍ الثلاثاء، حيث تبدأ من الساعة 10 صباحاً، وتختتم الساعة 3 عصراً، تتناوب فيها جميع مؤسسات الإدارة الذاتية في إقليم الفرات.

(ن ك/د)

ANHA