​​​​​​​انطلاق فعالية المكتبة الجوالة في مقاطعة الحسكة

استكمالاً لفعاليات حركة الشبيبة الثورية السورية في شمال وشرق سوريا، لنشر أفكار القائد عبد الله أوجلان، وتوعية المجتمع وترسيخ مفهوم القراءة، أطلقت من جديد فعالية المكتبة الجوالة في مقاطعة الحسكة، عبر تجول المكتبة اليوم في ناحية الدرباسية.

وتشمل فعاليات المكتبة الجوالة "تجول حافلة مزينة بصور القائد عبد الله أوجلان، ومقولاته، وأعلام حركة الشبيبة الثورية السورية، المحملة بعدد كبير من كتب ومرافعات القائد عبد الله أوجلان وتحليلاته، في أحياء وقرى الناحية، والتوقف في كل منها، ونشرها على الأهالي"

وستستمر الفعالية 3 أيام، ستجوب فيها المكتبة الجوالة كافة أحياء ناحية الدرباسية وقراها.

(ج ع/ م ح)

ANHA