​​​​​​​انطلاق فعالية الإضراب عن الطعام في كوباني

ونصب مجلس عوائل الشهداء، اليوم، خيمة إضراب عن الطعام في ساحة الشهيد عكيد في مدينة كوباني تحت شعار "نحن في زمن الحرية، كفى للعزلة، الحرية للقائد آبو" لدعم حملة الإضراب عن الطعام في السجون التركية.

وتستمر حملة الإضراب عن الطعام التي بدأها المعتقلون في السجون التركية منذ 38 يومًا تحت شعار "حان وقت الحرية" بهدف رفع العزلة على القائد عبد الله أوجلان، وتنديدًا باعتقال البرلمانية والرئيسة المشتركة لمؤتمر المجتمع الديمقراطي في باكور(شمال) كردستان.

وحكمت السلطات التركية في 22 كانون الأول بالسجن على البرلمانية والرئيسة المشتركة لمؤتمر المجتمع الديمقراطي ليلى كوفن لمدة 22 عامًا، إثر تلفيق الادّعاء العام التركي 18 تهمة لها، إضافة إلى تُهمٍ متعلقة بنشاطاتها السلمية ومشاركاتها في الحراك المدني الداعي إلى الديمقراطية.

وزُينت الخيمة بأعلام مجلس عوائل الشهداء، وصور القائد عبد الله أوجلان وصور المناضلة ليلى كوفنن ولافتات تحيي مقاومة السجون.

وافتتحت الخيمة بالوقوف دقيقة صمت استذكارًا لأرواح الشهداء، تلاها إلقاء كلمة من قبل عضو إدارة مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات، عارف بالي، أكد فيها دعم حملة الإضراب عن الطعام في السجون، وطالب دول العالم بالتدخل والإحساس بالمسؤولية تجاه تلك السياسة، وقال إن الكرد يحق لهم العيش بسلام، وأنه يجب على تركيا الكف عن سياساتها التعسفية.

وخلال كلمته أكد بالي أنهم ماضون في نضالهم ودعم مقاومة السجون حتى تحقيق أهدافهم.

وبعد ذلك ألقت عضوة منسقية مؤتمر ستار في إقليم الفرات روشن حاجم كلمة قالت فيها "نحن هنا اليوم لدعم مقاومة السجون ورفع العزلة عن القائد الذي يعيش في السجون التركية منذ ٢٢عامًا، ويجب علينا رفع وتيرة النضال، ليعرف العالم أجمع ما يحدث من ظلم واستبداد في السجون التركية".

وأشارت إلى أن تركيا أرادت إبادة الشعب الكردي في شخص أوجلان، وقالت "لكن الآن انتشر فكره وفلسفته في العالم أجمع، لذا تمارس عزلة ضمن عزلة أخرى عليه".

وﻓﺮﺿﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻌﺰﻟﺔ ﺍﻟﻤﺸﺪﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺃﻭﺟﻼﻥ ﻣﻨﺬ 27 ﺗﻤﻮﺯ / ﻳﻮﻟﻴﻮ 2011، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻨﻊ ذويه ومحاميه اللقاء به.

وأوضحت روشن أن المؤامرة التي حيكت ضد القائد لا تزال تُمارس على الشعب الكردي في مناطق كردستان كافة، بهدف ضرب مشروع الأمة الديمقراطية.

ونوهت روشن إلى أن ليلى كوفن أرادت السير في نهج الديمقراطية، وتحقيق المساواة في المجتمع من خلال حملتها بالإضراب عن الطعام في السابق.

وفي ﺘﺎﺭﻳﺦ 16 ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ / ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2018 أعلنت الرئيسة المشتركة لمؤتمر المجتمع الديمقراطي، ليلى كوفن، حملة الإضراب عن الطعام المفتوحة التي استمرت 200 يومًا، وقد لاقت مساندة وتضامنًا من قبل الشعب الكردي في كافة أجزاء كردستان لرفع العزلة المشددة عن القائد عبد الله أوجلان.

ثم ألقى الرئيس المشترك لمجلس ناحية شيران خليل مسلم كلمة أشار فيها إلى ضرورة التكاتف في وجه الاحتلال والاستبداد، وقال إنه السبيل الوحيد لردع تركيا عن سياساتها العدائية ضد الشعب الكردي.

وتستمر فعاليات الاضراب عن الطعام في كوباني لـ 7 أيام بدءًا من اليوم ولغاية الـ 9 من الشهر الجاري، بمشاركة 30 شخصًا من مجلس عوائل الشهداء في كوباني.

وسوف تزور وفود المؤسسات والأحزاب السياسية في المنطقة خيمة الإضراب عن الطعام، لدعم المشاركين فيها على مدار الأيام التسعة.

واليوم، زار وفد من مؤتمر ستار وناحية شيران خيمة الإضراب عن الطعام، ومن المقرر أن تزور الأحزاب السياسية في إقليم الفرات وناحية الجلبية الخيمة يوم غد.

(م ع/ج)

ANHA