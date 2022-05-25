فعالية "خيمة النصر" جاءت ضمن سلسلة الفعاليات التي تقوم بها حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة في اقليم الفرات لمساندة قوات الكريلا ودعم حملة النفير العام.

وزينت الخيمة التي نصبت في ساحة الشهيد عكيد وسط مدينة كوباني بصور شهداء الكريلا والشعارات الثورية "في عام الانتصار هلموا لمعركة الحرية"، "تعيش مقاومة الكريلا تسقط خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني".

وبدأت فعاليات الخيمة في اليوم الاول بعد زيارة وفد مجلس عوائل الشهداء بإقليم الفرات، وشبيبة منبج والرقة والطبقة لها للتعبير عن رفضهم القاطع للخيانة، بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، من ثم ألقي بيان باسم حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات، ومنبج وريفها والطبقة والرقة.

وقرأ البيان باللغة العربية الرئيس المشترك لحركة الشبيبة الثورية في مدينة منبج وريفها أحمد الجميلي، والذي ندد فيه بالهجمات التي تتعرض لها مناطق الدفاع المشروع في جبال كردستان واعتبر اشتراك حزب الديمقراطي الكردستاني إلى جانب جيش دولة الاحتلال التركي خيانة ونكسة جديدة تضاف للقضية الكردية.

وتابع أحمد الجميلي: " ماضون على خطى وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، وهذا الطريق هو طريق الحقيقة، ولن نتأثر بالحرب الخاصة والخيانة التي نتعرض لها".

وناشد الجميلي في ختام البيان الشعب الكردي بطرد الخونة من بينهم لأنهم بذلك سيصلون لحريتهم ويقضون على أعدائهم.

وانتهى اليوم الأول بترديد شعارات "تحي مقاومة الكريلا، تسقط الخيانة، لا للاحتلال التركي".

(ن ك/ د)

ANHA