​​​​​​​انطلاق فعاليّات مهرجان أوصمان صبري الرّابع للأدب في مدينة قامشلو

وشارك في المهرجان الذي أقيم تخليداً للشاعر أوصمان صبري، شعراء وأدباء ومثقّفون من كافّة مكوّنات شمال وشرق سوريا.

فبدأ المهرجان بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، تلاها إلقاء كلمة من قبل نائبة هيئة الثقافة والفنّ روناهي حسن، والّتي رحّبت من خلالها بالحضور، وقالت: "نحن فخورون بالإقبال الكبير على هذا المهرجان، وبالمشاركات القيّمة من الكُتّاب والمثقّفين والشّعراء من كافّة مناطق شمال وشرق سوريا، ومن جميع المكوّنات".

وبدوره بارك ضيف الشرف في المهرجان دلاور زنكي المهرجان على جميع الكُتاب والمثقّفين وعلى جميع الحاضرين، ومن ثمّ تحدّث عن حياة الشّاعر أوصمان صبري.

ثمّ تمّ عرض سنفزيون من قبل ضيف الشرف فرات دنكذي قدّم من خلاله مقتطفات عن حياة الشاعر أوصمان صبري، تلاه تقديم فقرة غنائية من قبل فرقة سري كانيه.

واختتمت فعاليات المهرجان بإعلان أسماء الفائزين في المسابقة لعامي 2019 و2020وتقديم الهدايا لهم.

والجدير بالذّكر أنّه تمّ تأجيل تكريم الفائزين لعام 2019 حينها بسبب هجمات الاحتلال التركي على سري كانية العام الماضي.

ونظرًا للظروف المتعلقة بانتشار وباء كورونا، ستقتصر فعاليات المهرجان هذا العام على إقامة مسابقة أدبية فقط في (الشعر، والقصة، والنص السردي الإبداعي) باللغات العربية والكردية والسريانية.

ويعدّ الكاتب والشاعر الكردي أوصمان صبري، الذي وُلد عام 1905م في قرية (نارنجي) في باكور كردستان وتوفي عام 1993م، شاعرًا، ولغويًّا، وكاتبًا، وسياسيًّا كرديًّا لامعًا، وله باع طويل في خدمة القضية الكردية وبشكل خاص في سوريا.

(ه ع/إ)

ANHA