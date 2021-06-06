​​​​​​​انطلاق فعاليّات معرض الرّسوم السنويّ في كوباني

وأقيمت في مركز باقي خدو للثقافة والفن مراسم افتتاح معرض الرسوم السنوي الّذي يقيمه المركز برعاية هيئة الثقافة، وذلك بحضور العشرات من الأهالي وممثّلين عن مؤسّسات الإدارة الذاتية والمجتمع المدني.

وتضمّن المعرض 100 لوحة تحتوي على موضوعات مختلفة، وأهمها المرأة وبعض الشّخصيات الكردية، وكانت اللّوحات المعروضة من أعمال 19 طالباً وطالبة وبإشراف المعلمين زهر الدين عبده ونورهان جمو.

وألقت كلمة الافتتاح الرئيسة المشتركة لمركز باقي خدو نجلاء بوازان، وقالت: "باسم إدارة مركز باقي خدو نرحّب بجميع ضيوفنا لمشاركتهم في هذا المعرض, ونأمل أن ينال إعجابكم، فكلّ لوحة تروي لكم قصة, وحركة الثقافة والفن ستقدّم الدعم من أجل إظهار المواهب المخفية".

وفي ختام كلمتها, شكرت الطلبة الذين شاركوا في رسم لوحات المعرض، وقالت: "نحن فخورون بهم".

ثمّ قامت إدارة مركز باقي خدو بتكريم الطّلبة المشاركين في المعرض، ليتجوّل بعدها الحضور بين اللوحات.

هذا وستستمرّ فعاليات هذا المعرض لثلاثة أيام على التوالي.

والجدير بالذّكر أنّ هذا المعرض يقام في كل عام في مركز باقي خدو للثقافة والفن, لكن نظراً لانتشار جائحة كورونا والحظر المفروض من قبل الإدارة الذاتية لم تتمكّن هيئة الثقافة من تنظيم المعرض في العام الماضي.

(ج ع/إ)

ANHA