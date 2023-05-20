​​​​​​​انطلاق فعاليات سمبوزيوم الفن التشكيلي الرابع في كوباني

وشارك في سمبوزيوم الفن التشكيلي الرابع بكوباني، الذي بدأت فعالياته قبل قليل، حاملاً شعار "سنعمل معاً ليكون الفن ربيع القلوب"، 20 فناناً وفنانة، بعدما تم اختيارهم من قبل لجنة التحكيم الخاصة.

وبدأت فعاليات الملتقى بالوقوف دقيقة صمت؛ استذكاراً لأرواح الشهداء، تلتها كلمة للرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في إقليم الفرات محمد شاهين.

وقال محمد شاهين: "كل شخص يود خدمة وطنه عليه أن يتسلح بما يملك من مواهب، والفن سلاح مهم في تطوير المجتمعات الساعية إلى التحرر من قيود الأنظمة المستبدة، والحفاظ على قيمه وقيم مجتمعه، فالثورات لا تنجح بالسلاح فقط، بل بالفكر والمعرفة".

وأضاف: "واجب على كل فرد في المنطقة أن يتسلح بالحكمة والمعرفة لتخطي الظروف التي نمر بها والحرب التي نتعرض لها، وبهذا ستنجح ثورتنا ونصل إلى ما نسعى إليه، ونؤسس معاً أساساً لوطننا".

بدورها، قالت نائبة الرئاسة المشتركة لهيئة الثقافة في الإدارة الذاتية شمال وشرق سوريا، روناهي حسن: "الفنانون سفراء الألوان، ويعبّرون بريشتهم عن الرغبات المكبوتة للمجتمعات، ويبدعون في الحياة ويحملون على عاتقهم مسؤولية كبيرة لتطوير المجتمع".

ودعت روناهي في كلمتها الفنانين إلى نشر أفكارهم، لأن الفنان يحمل في عينيه الصدق، ويوصل آلامه وأحاسيسه عن طريق فنه.

هذا وستستمر فعاليات ملتقى روج آفا الرابع الفن التشكيلي لغاية 26 أيار الجاري، لينطلق بعده معرض الفن التشكيلي في مدينة قامشلو في الـ 28 من أيار الجاري.

(ن ك/د)

ANHA