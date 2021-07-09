​​​​​​​انطلاق فعاليات شهر الثقافة والفن في مدينة قامشلو بإقامة مهرجان غنائي

تحت شعار "بثقافة وفن الأمة الديمقراطية سندحر الاحتلال ونضمن النصر" نظمت حركة مزبوتاميا للثقافة والفن مهرجاناً غنائياً وفنياً في ملعب هيثم كجو بمدينة قامشلو، وذلك ضمن فعاليات شهر الثقافة والفن والذي سيدوم لغاية 26 تموز/يوليو الجاري.

وشارك في المهرجان الفرق الغنائية والفنية التابعة لمركز الثقافة والفن، والعشرات من أهالي مدينة قامشلو وأعضاء وعضوات المؤسسات المدنية التابعة للإدارة الذاتية.

وبدأ المهرجان بالوقوف دقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمة من قبل عضوة حركة مزبوتاميا للثقافة والفن، نسرين بوطان، قالت فيها: "العدو يستهدف ثقافة وفن الشعب الكردي بشكر مستمر، ولكن بثقافتنا وفننا الفلكلوري سنكون رداً على هذه الهجمات".

وأكدت: "وبفعالياتنا هذه سنمنع من افتعال أي حرب داخلية بين الكرد، ولن ندع بأن يكتب التاريخ خيانة الكرد لأنفسهم، وعلى هذا الأساس سننظم الفعاليات بشكل مستمر على مستوى شمال وشرق سوريا".

من ثم تم عرض سلسلة فقرات غنائية فلكلورية تراثية من قبل فرقة بوطان الغنائية في مدينة قامشلو، وفرقة زيلان لناحية الدرباسية، واغاني قومية من قبل الفنانين باران دلبهار، وسمية محمد، حيث تم عقد حلقات الدبكة من قبل الحضور على وقع أنغام تلك الأغاني.

ويأتي هذا المهرجان ضمن فعاليات شهر الثقافة والفن الذي نظم من قبل حركة مزبوتاميا للثقافة والفن، وذلك ضمن سلسلة فعاليات حملة" حان وقت الحرية"، حيث سيقام في كل من مدينتي الحسكة وقامشلو وناحيتي الدرباسية وديرك في إقليم الجزيرة، ومن المقرر أن تستمر ثلاثة أيام على التوالي في كل مدينة.

(كروبل)

ANHA