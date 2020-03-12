​​​​​​​انطلاق فعاليات مهرجان رياضي في ذكرى إعلان الإدارة المدنية بمنبج

احتشد المئات من أبناء مدينة منبج وريفها في الملعب البلدي وسط المدينة لحضور فعاليات "المهرجان الرياضي الثاني في منبج وريفها"، والذي نُظم اليوم بحلول الذكرى السنوية الثالثة لتأسيس الإدارة المدنية في منبج وريفها.

وانطلقت فعاليات المهرجان صباح اليوم بحضور الأهالي وأعضاء وإداريي المؤسسات في منبج ووفد من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

ويتضمن جدول أعمال المهرجان الرياضي إلقاء العديد من الكلمات، ثم تنظيم عروض رياضية وفنية وغنائية ومسرحية وعروض للرقصات الشعبية".

وسيتم عرض فقرات لرياضة "التايكوندو، القوى البدنية ورفع الأثقال، مباراة لكرة القدم، عرض كراتيه وكيوش".

وفي الختام، سيتم تكريم الفرق المشاركة في المهرجان.

وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة المدنية لمدينة منبج وريفها تأسست يوم الـ12 من آذار/مارس عام 2017، بعد أشهر من تحرير المدينة وريفها من داعش في الـ12 من آب/أغسطس عام 2016 على يد مجلس منبج العسكري وقوات سوريا الديمقراطية.

يتبع...

(كروب/ج)

ANHA