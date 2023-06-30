​​​​​​​انطلاق فعاليات مهرجان الشهيدة زيلان الثالث في الشهباء

المهرجان الذي ينظم من قبل اتحاد المرأة الشابة في مقاطعة الشهباء انطلق تحت شعار " المرأة، الحياة، الحرية انصروا الحرية".

وشارك في اليوم الأول منه، المئات من قاطني مخيم برخدان في ناحية فافين في مقاطعة الشهباء، وافتتحت فعالياته بكلمة من قبل الناطقة باسم اتحاد المرأة الشابة الثورية في شمال وشرق سوريا ريم دادا، التي استهلت كلمتها، بتحية مقاومة المهجرين في مخيمات الشهباء، واستذكرت جميع شهداء الحرية في شخص الشهيدة زيلان.

وقالت:" الشهيدة زيلان هي القدوة بالنسبة لنا، نحن الشابات بفضل تضحيات الشهيدات وفكر القائد عبد الله أوجلان وصلنا إلى هذه المرحلة، لذا علينا الالتفاف حول ثورتنا وأفكار القائد ونحقق الحرية الجسدية له ونتابع نضالنا".

ودعت الشبيبة لرفع وتيرة النضال والمقاومة لدحر المحتلين وتحرير الأرض.

بعد ذلك القت الشابتان ديانا محمد ورولين رشيد قصائد شعرية، وقدمت بدورها فرق " نوجيان وروسيدا وآفيستا" عروضاً من الغناء.

فيما قدمت فرقة " نوجيان أوجلان" للرقص، عروضاً من الرقص الفلكلوري، بينما عرضت مسرحية من قبل فرقة " آرين" للمسرح.

هذا ويتابع المهرجان فعالياته يوم غد في قرية بابنس، بتقديم بعض العروض الرياضية.

(سـ)

ANHA