​​​​​​​انطلاق فعاليات مهرجان الأطفال الرابع في إقليم الفرات

وانطلق الكرنفال من ساحة المرأة الحرة في مدينة كوباني وجاب شوارع المدينة وصولاً إلى ساحة السلام.

وشارك الأطفال في الكرنفال بزيهم الفلكلوري الكردي مقدمين عروض دبكة فلكلورية.

ومن المقرر أن يستمر المهرجان يومين على التوالي، إذ بدأ اليوم بكرنفال جاب شوارع مدينة كوباني، وسيستمر بتنظيم حفلة من قبل حركة الهلال الذهبي ومركز باقي خدو للثقافة والفن في إقليم الفرات، وذلك في صالة الفرات يوم غد الخميس.

وتشارك في المهرجان فرق مختلفة من مركز باقي خدو للثقافة والفن في إقليم الفرات وحركة الهلال الذهبي.

ويقام المهرجان بمناسبة اليوم العالمي للسلام الذي يصادف الأول من أيلول/سبتمبر.

(م ع/ج)

ANHA