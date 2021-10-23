ويُنظم هذا المهرجان من قبل اتحاد الشبيبة الثورية وبالتنسيق مع الاتحاد الرياضي في إقليم الجزيرة، تشارك فيه فرق من كافة الفرق الرياضية.

وسيستمر المهرجان لـ 7 أيام متواصلة، 3 أيام في مدينة قامشلو، ويومين في ديريك، ويومين آخرين في مدينة الحسكة، إذ تشارك فيه فرق (كرة القدم، كرة الطائرة، كرة السلة، كرة الطاولة، فرق الكاراتيه، بناء الأجسام، التايكواندوا، كيك بوكسينغ، الشطرنج، سباق الدراجات، سباق الجري، تسلق جدار رياضي، الرسم، مسابقات ثقافية، المسرح، حفلة فنية).

وعن أهداف المهرجان قالت العضوة في الاتحاد الرياضي في إقليم الجزيرة نور عبدالله بأن هذا المهرجان أهدافه واضحة، وهو خطوة من أجل بناء مجتمع حر وثوري وثقافي وأخلاقي.

وبدأت أول عروض هذا المهرجان في ساعات الصباح الأولى من هذا اليوم، في صالة الاتحاد الرياضي في مدينة قامشلو، وتضمنت فعاليات اليوم الأول (بطولة الكاراتيه فئات شباب/ شابات، بطولة كمال الأجسام، وكرة الطاولة).

ومن ثم لعب فريق سردم ضد فريق الأسايش على أرضية ملعب هيثم كجو، إذ سجل فريق سردم هدفين في شباك مرمى الأسايش، ليفوز فريق سردم بنتيجة 2ـ0.

والجدير بالذكر أن الشهيد باران ماوا كان قيادياً في حركة الشبيبة ضمن حركة حرية كردستان، واستشهد في السابع من تموز عام 2018، إثر غارة لطائرات جيش الاحتلال التركي على جبال كردستان.

(أس/ل)

ANHA