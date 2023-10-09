​​​​​​​انطلاق فعاليات خيمة المقاومة المنددة بالمؤامرة الدولية التي تعرّض لها القائد

يصادف 9 تشرين الأول سنوية بدء المؤامرة الدولية بحق القائد عبد الله أوجلان عام 1998، ليُختطف في نهاية المطاف بمؤامرة شاركت فيها الاستخبارات الدولية، في مطار نيروبي بالعاصمة الكينية في 15 شباط 1999.

وتنديداً بالمؤامرة الدولية، نصب أهالي إقليم الفرات بإشراف من مجلس عوائل الشهداء في الإقليم، خيمة المقاومة تحت عنوان "ندين مؤامرة التاسع من تشرين الأول، بروح مقاومة الكريلا، سوف نحقق حرية القائد آبو"، في ساحة الشهيد عكيد بمدينة كوباني.

هذا وسيعبّر أهالي إقليم الفرات عبر خيمة المقاومة عن إرادتهم الحرة ورفضهم للمؤامرة الدولية التي تعرّض لها القائد عبد الله أوجلان في 9 تشرين الأول 1998، وللمطالبة بكسر العزلة المفروضة على القائد وتحقيق حريته الجسدية.

أحد المنظمين لفعاليات خيمة المقاومة المنددة بالمؤامرة الدولية، خالد جرادة، أكد استمرارهم في فعالياتهم ولن يهدأ لهم بال حتى ينال القائد حريته الجسدية، وقال: "فليعلموا أننا شعوب كبرنا على فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان".

وأضاف: "هدفنا اليوم هو إيصال رسالة لكل المتآمرين أننا سائرون على نهج قائدنا، وتأكيد على سعينا بكل طاقتنا لتحرير أرضنا المحتلة من دولة الاحتلال التركي"، مشدداً "على شعب المنطقة تصعيد نضالهم في سبيل ذلك، وإلا سينفون عن الوجود؛ فمخطط دولة الاحتلال التركي بات واضحاً للجميع، والمقاومة هي السبيل الوحيد لإفشال مخططاتها".

ومن المقرر أن تنطلق في تمام الساعة 11.00 مظاهرة حاشدة لأهالي إقليم الفرات تنديداً بالمؤامرة الدولية التي تعرض لها القائد عبد الله أوجلان، واحتلال تركيا لمنطقتي سري كانيه، وكري سبي عام 2019، على أن ينضم المتظاهرون إلى خيمة المقاومة المنصوبة في ساحة الشهيد عكيد والتي ستستمر حتى ساعات المساء.

(ن ك/د)

(ANHA)