​​​​​​​انطلاق فعاليات خيمة الاعتصام في كوباني تنديداً بالهجمات التركية

ونُصبت خيمة الاعتصام التي نظمت فعالياتها حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات في ساحة الشهيد عكيد.

زُينت الخيمة بصور المناضلين والمناضلات الذين استشهدوا في هجمات جيش الاحتلال التركي بالتعاون مع العملاء، وكذلك عُلقت العديد من اللافتات، كتب عليها "الاعتداء على الشبيبة هو اعتداء على سكان المنطقة بأسرها"، الهجوم على المدنيين تجاوز للمعايير الإنسانية والأخلاقية".

وبدأت فعالية الخيمة بإلقاء بيان من قبل حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات، الذي قرأه الرئيس المشترك للحركة الشبيبة الثورية السورية في إقليم الفرات، محمد محمود، باللغة العربية.

وقال البيان: إن "حركة الشبيبة، ومن خلال خيمة الاعتصام هذه، تود إيصال صوت شعب المنطقة إلى العالم أجمع، وإنها رافضة لهجمات دولة الاحتلال التركي على مدينة كوباني وريفها وجميع شمال وشرق سوريا".

وأشار البيان إلى أن الحركة ستستمر في نضالها ضد أطماع دولة الاحتلال في المنطقة، وعدم التراجع أي خطوة إلى الخلف.

وبعدها توافدت إلى الخيمة الوفود الزائرة والتي ترأسها مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات، تلتها وفود جميع الهيئات والمديريات التابعة للإدارة الذاتية الموجودة في مدينة كوباني.

هذا وستستمر فعالية خيمة الاعتصام ثلاثة أيام، حيث تزورها يوم غد الإثنين وفود من ناحيتي شيران والجلبية بجميع مؤسساتهما.

ويذكر أنه تعرضت، ظهيرة يوم الـ 8 من الشهر المنصرم، أربعة مواقع مختلفة في مدينة كوباني لقصف مدفعي عشوائي من الجانب التركي، أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة 12 آخرين، بينهم نساء وأطفال، حالات بعضهم حرجة، وسُبق ذلك بكثير من الاستهدافات على المدينة، وكان آخرها في الـ25 من كانون الأول من العام المنصرم، واستشهد على إثره 6 شهداء من حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة.

(ن ك/د)

ANHA