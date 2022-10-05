​​​​​​​انطلاق فعاليات خيمة الاعتصام في الحسكة تنديداً بجريمة اغتيال ناكهان أكارسال

بدأت قبل قليل، فعاليات خيمة الاعتصام في حديقة القائد عبد الله أوجلان في مدينة الحسكة؛ تنديداً بالهجوم الذي استهدف الناشطة الأكاديمية ومحررة مجلة جنولوجيا وعضوة مركز أبحاث السليمانية، ناكهان أكارسال، في حي بختياري بمدينة السليمانية، والذي أدى إلى استشهادها على الفور.

وبدأت الفعاليات بإلقاء بيان من قبل أكاديمية جنولوجي، بحضور العشرات من عضوات الأكاديمية ومؤتمر ستار ومجلس عوائل الشهداء، باللغتين، الكردية من قبل مدرّسة اللغة الكردية إيفا عبد الكريم، وبالعربية من قبل عضوة أكاديمية جنولوجي علياء آمارا.

وقال البيان في مستهله "استشهدت عضوة أكاديمية علم المرأة (جنولوجي)، وعضوة هيئة تحرير مجلة علم المرأة "جنولوجي" ناكهان أكارسال، نتيجة هجوم مسلّح في مدينة السليمانية في إقليم جنوب كردستان في الساعة 9:30 من صباح يوم الثلاثاء".

وأدان البيان بشدة، هذا الاغتيال السياسي الذي يعد من جرائم القتل السياسي التي ارتكبتها الفاشية والقوى المهيمنة بحق جميع النساء المقاومات والمناضلات حول العالم.

ودعا "إدارة حكومة جنوب كردستان إلى البحث عن مرتكبي جريمة القتل هذه في أسرع وقت ممكن، والتي تطورت كاستمرار لجرائم القتل الوحشية ضد كل من ياسين بولوت ومحمد زكي جلبي وسهيل خورشيد، فإذا لم يتم توضيح جرائم القتل هذه، فإن تعاون حكومة جنوب كردستان سيقع تحت ظل الموجة المتصاعدة للثورة النسائية".

وتابع "قضت ناكهان وقتاً طويلاً في الكفاح من أجل حرية المرأة الكردستانية، كما قادت بروحٍ فدائية، حركة الشباب الجامعية والصحافة وعلم الجنولوجي (علم المرأة)، وقاومت في السجن سنوات من أجل هذه القضية".

ونوّه البيان "أنه وخلال أصعب سنوات ثورة المرأة، ثورة روج آفا، من أجل إضفاء لون وطابع المرأة على ثورة روج آفا، بذلت الشهيدة ناكهان جهداً كبيراً في جميع أنحاء روج آفا وخاصة في عفرين، كما عملت بشجاعة وتصميم كبيرين، وقد لمست أرواح وقلوب نساء شنكال اللواتي تعرضن لأقسى وحشية من قبل تنظيم داعش، ومن أجل تنوير علم المجتمع وتاريخهن أجرت بحثاً ميدانياً في هذه المناطق".

وأوضح "أن ناكهان أكارسال عضوة أكاديمية جنولوجي، تعمل مع نساء جنوب كردستان في مكتبة أعمال المرأة الكردية ومركز الأبحاث في السليمانية، وعاشت مع نساء جنوب كردستان اللواتي عانين من أشد عواقب الفاشية وسياسات الدولة القومية، في الوقت الذي كانت تعمل فيه عضوة أكاديمية علم المرأة، بشكل متحمّس، بقوة إرادة وإصرار كبير من خلال علم المرأة لخلق ثقافة المرأة، قُتلت ناكهان أكارسال بوحشية، بذهنية قوات الاحتلال ذات العقلية السوداء المتطرفة".

وأكد البيان "سنبقي ناكهان أكارسال خالدة، وذلك من خلال رفع وتيرة ثورة المرأة في أجزاء كردستان الأربعة، ناكهان أكارسال التي كانت تعمل منذ عقود لخلق القوة الذهنية والعلمية لموجة ثورة المرأة التي أثيرت في جميع أنحاء العالم تحت شعار "المرأة، الحياة، الحرية" ضد الذهنية الفاشية التي قتلت بوحشية الشابة الكردية في روجهلات (شرق كردستان) جينا أميني".

وأعلن البيان "نعلن الانتقام لناكهان من خلال خلق تنوير نسائي بعلم المرأة، على الرغم من وجود ظلام الذهنية للفاشية والذكورية المهيمنة، وندعو جميع النساء الثوريات الديمقراطيات، النساء الداعيّات إلى الحرية، الأكاديميين والعلماء إلى إدانة هذا الاغتيال السياسي، ورفع وتيرة نضال الحرية في وجه الاحتلال والاستعمار وظلام الذهنية الفاشية تحت شعار "المرأة، الحياة، الحرية".

واختتم البيان "في شخص شهناز إبراهيم وكافية سليمان، ندعو جميع نساء جنوب كردستان إلى الضغط على حكومة جنوب كردستان، لإلقاء الضوء على هذا الاغتيال السياسي والكشف عن أبعاد الجريمة، كما ندعوهن إلى الالتفاف حول شعار "المرأة، الحياة، الحرية"، وتوحيد أعمالهن مع موجة الثورة النسائية التي تطورت في روجهلات كردستان وريادتها".

هذا وبدأت عضوات مؤتمر ستار ومجلس عوائل الشهداء في مدينة الحسكة واتحاد المرأة الشابة، بزيارة خيمة الاعتصام المقررة أن تستمر ليومين.

(كروب/ل م)

ANHA