بدأت قبل قليل، فعاليات اليوم الثاني من كونفرانس "الحرية لعبد الله أوجلان: السلام والاستقرار في العالم" الذي ينظمه مجموعة العمل الكردي لحقوق الإنسان في جنوب أفريقيا بالتعاون مع المبادرة السورية لحرية القائد أوجلان في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.

ويشارك في الكونفرانس شخصيات وممثلين عن أحزاب سياسية ونقابات عمالية وبرلمانيين وشخصيات ثورية شاركت في النضال إلى جانب نيلسون مانديلا، فضلاً عن مشاركة مظلوم دينج محامي القائد عبد الله أوجلان ووفد من المبادرة السورية لحرية القائد أوجلان والإدارة الذاتية وحزب الاتحاد الديمقراطي ومؤتمر ستار.

وتتضمن مناقشات اليوم الثاني من الكونفرانس، في محوره الأول الحديث عن الحل الديمقراطي للشرق الأوسط والعالم، حيث سيتم التطرق إلى سعي المرأة للحرية، وانعكاس مشاكل المرأة على السياسة والمجتمع، ومواجهة النظام الأبوي عبر الثورة، وكذلك ثورة المرأة في السياسة ودمقرطة المجتمع، إلى جانب نضالات حرية المرأة والتجربة العربية، والأفريقية والتركية.

أما المحور الثاني سيتناول الأمة الديمقراطية ومشاريع الحكم الذاتي الديمقراطي وبناء الاقتصاد، وفيه سيتم التطرق إلى الكونفدرالية الديمقراطية كحل للشرق الأوسط والحديث عن الإدارة الذاتية كنموذج، فضلاً عن الحديث عن الأنظمة الاقتصادية الجديدة وبناء مجتمع حر وتطوير الاقتصاد المجتمعي في الشرق الأوسط والحديث عن تجربة شمال وشرق سوريا.

فيما سيتطرق المحور الثالث إلى الحاجة للثورة في الشرق الأوسط والعالم وأهمية الكونفدرالية الديمقراطية في الشرق الأوسط وبناء سوريا الديمقراطية وإطلاق سراح القائد أوجلان وكل المعتقلين السياسيين في تركيا وخارطة الطريق إلى الديمقراطية.

بينما المحور الرابع والأخير سيتناول كيفية النضال من أجل إنهاء أسر القائد عبد الله أوجلان. وفي هذا المحور سيتم التطرق إلى المبادرات التي أطلقت في سوريا وكردستان والعالم. ليختتم الكونفرانس بجملة من المقررات والمخرجات.

(ح)

ANHA