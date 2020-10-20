​​​​​​​انطلاق فعاليات المؤتمر الثامن لمؤتمر ستار

بهدف مناقشة سبل تطوير تنظيم المرأة في شمال وشرق سوريا والوصول إلى كافّة النساء لاجتياز العوائق التي تواجهها المرأة في المجتمع، انطلقت فعاليات المؤتمر الثامن لمؤتمر ستار في شمال وشرق سوريا. في صالة آرام تيكرام للثقافة والفن في بلدة رميلان في إقليم الجزيرة.

وعُلقت في صالة المؤتمر صور الشهيدات اللواتي كان لهن باع طويل في نضال المرأة على مستوى شمال وشرق سوريا وكردستان، أمثال الأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل هفرين خلف التي استشهدت في كمين لمرتزقة تركيا على طريق M4 في 11 تشرين الأول 2019، والمناضلة زهرة التي استشهدت بقصف لطائرة مسيرة تركية على كوباني. وشعار المؤتمر "بنضال هفرين وزهرة سننهي الاحتلال ونضمن ثورة المرأة".

ويشارك في المؤتمر الثامن لمؤتمرستار 300 مندوبات من مقاطعات وأقاليم شمال وشرق سوريا، ومدينتي حلب، ودمشق، بالإضافة لكوكبة من الضيوف من مدن ونواحي شمال وشرق سوريا وباشور كردستان (جنوب كردستان).

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات المؤتمر بكلمة الناطقة الرسيمة للمؤتمر أفين سويد.

(ك ع/س و)

ANHA