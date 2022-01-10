​​​​​​​انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي لأديان ومعتقدات مزوبوتاميا

حضر فعاليات المؤتمر الدولي لأديان ومعتقدات مزوبوتاميا، شخصيات دينية وسياسية من عموم شمال وشرق سوريا، ومفوضة اللجنة الأميركية الدولية لحماية الحريات الدينية نادين مينزا، والرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي غريب حسو، والناطقة باسم مجلس المرأة السورية لينا بركات، الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عبدالكريم عمر، والرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة نظيرة كورية وطلعت يونس، والرئيس المشترك لهيئة الصحة في شمال شرق سوريا جوان مصطفى، والرئيس المشترك لحزب الاتحاد السرياني سنحريب برصوم، وممثلين عن البيت الإيزيدي في إقليم الجزيرة.

عُلقت في المدرج لافتات كتب عليها أقوالاً تعبّر عن الأديان؛ من قبيل "طوبى لصانعي السلام" من أقوال السيد المسيح، و"فكر حسناً وقل حسناً وأعمل خيراً" من أقول الحكيم زردشت، و"لن تبلغ من الجدين شيئاً حتى توقر جميع الخلائق" من أقوال محي الدين بن العرب، و"إذا رأيت الظالم مستمراً في ظلمه فأعرف أن نهايته محتومة، وإذا رأيت المظلوم مستمراً في مقاومته فأعرف أن انتصاره محتوم" علي بن أبي طالب.

ومن المقرر أن تلقى الكلمة الافتتاحية، من قبل الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عبد الكريم عمر.

وستتخلل فعاليات المؤتمر إلقاء عدّة كلمات، بالإضافة إلى رسائل كتابية وأخرى مرئية عبر الفيديو أرسلت إلى المؤتمر؛ منها رسالة لجنة الأديان والمجتمع في منظومة المجتمع الكردستاني، ونيافة البطريارك مار أغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريارك السريان الكاثوليك الأنطاكي. ومدير الأوقاف في الأزهر الشريف، كلمة بابا شيخ علي شيخ الديانة الإيزيدية في العالم ورئيس المجلس الروحاني في لالش النورانية. وكلمة الزردشتيين يلقيها الآسروان عصام صبري محمد ممثل زردشتيي روج آفا في العالم.

وسيتضمن فعاليات اليوم الأول جلستين:

الجلسة الأولى: تكون تحت عنوان (ماهي القضايا التي تقف عائقاً أمام جعل الدين قاعدة للتعايش السلمي)

الجلسة الثانية: تحت عنوان (ماهي العوامل التي كانت سبباً في الانتهاكات التي مُورست ضد الشعوب باسم الدين)

وسيتخلل اليوم الثاني فيديو وثائقي عن تجربة روج آفا، وجلسة أولى تحمل عنوان (كيف يكون الدين إحدى الركائز الأساسية في حل المشاكل وبناء التعايش السلمي). وكلمة للبروفيسور الدكتور حامد بن أحمد الرفاعي رئيس المنتدى العالمي للحوارـ رئيس المؤتمر الدولي للقيادات من أجل العدل والسلام. وسيادة المطران مار اوسطاثيوس متى روهم للسريان الأرثوذكس.

وجلسة ثانية تتمحور حول (كيف للدين أن يلعب دوراً في تقوية السلام والديمقراطية والأخلاق في المجتمع).

(أ ب/س ر)

ANHA